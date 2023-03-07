Путин рассказал о пользе от санкций Запада с помощью русской пословицы

Владимир Путин объяснил, чем западные санкции полезны для российской экономики.

7 марта Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором российского Сбербанка Германом Грефом, где публично заявил, что западные санкции в отношении России поспособствовали суверенизации отечественной экономики, простимулировав её к успешному самостоятельному развитию.

Описывая эффект от санкций Запада для экономики России, Путин произнёс старую русскую поговорку "не было бы счастья, да несчастье помогло".