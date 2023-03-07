Два самолёта ВВС Италии столкнулись под Римом, оба пилота погибли
2023-03-07 15:03
Итальянские военные самолёты столкнулись в воздушном пространстве недалеко от Рима.
Днём 7 марта пресс-служба военно-воздушных сил Италии сообщила, что два самолёта итальянских ВВС врезались друг в друга недалеко от Рима, что привело к крушению обоих летательных аппаратов. В ведомстве подчёркивают, что произошло столкновение учебных, а не боевых самолётов.
Вместе с тем в ВВС Италии признали, что в результате инцидента два пилота самолётов скончались на месте до прибытия бригад скорой помощи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей