Reuters: Украина попросила США о поставках кассетных бомб MK-20
2023-03-07 15:10
Издание Reuters утверждает, что правительство Украины попросило администрацию Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы.
Журналисты американской газеты Reuters уведомляют, что украинские власти расширили свои запросы о поставках военной помощи к США, попросив Пентагон предоставить Киеву кассетные бомбы класса MK-20.
В Reuters отметили, что вооружённые силы Украины намереваются использовать подобные боеприпасы для их сброса с беспилотников на башни российских танков, поскольку такие бомбы в состоянии пробивать броневую защиту танкового вооружения, производимого на территории России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей