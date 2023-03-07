Reuters: Украина попросила США о поставках кассетных бомб MK-20

Издание Reuters утверждает, что правительство Украины попросило администрацию Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы.

Журналисты американской газеты Reuters уведомляют, что украинские власти расширили свои запросы о поставках военной помощи к США, попросив Пентагон предоставить Киеву кассетные бомбы класса MK-20.

В Reuters отметили, что вооружённые силы Украины намереваются использовать подобные боеприпасы для их сброса с беспилотников на башни российских танков, поскольку такие бомбы в состоянии пробивать броневую защиту танкового вооружения, производимого на территории России.