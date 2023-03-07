Диверсанта СБУ задержали в Беларуси за попытку теракта против самолета А-50

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о поимпке правоохранительными органами страны диверсанта ВСУ, пытающегося совершить теракт в отношении самолета А-50.

На территории Беларуси задержан россиянин, связанный со спецслужбами Украины, который намеревался совершить теракт на аэродроме Мачулищи. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Диверсант, завербованный СБУ, обвиняется в попытке совершить теракт в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Сообщается, что подозреваемый родился в Кривом Роге, а потом долгое время проживал в Крыму.

По словам Лукашенко, задержанный в Беларуси диверсант СБУ имеет отношение к сфере IT и хорошо разбирается в современных технологиях.