«РИА Новости»: ВС РФ испытали противодронные ружья «Гарпия» под Донецком
2023-03-07 15:29
Издание "РИА Новости" рассказало об испытании российского ружья "Гарпия", предназначенного для борьбы с беспилотниками.
7 марта военные корреспонденты информационного агентства "РИА Новости" сообщили, что войска России произвели успешное испытание новейшего противодронного ружья "Гарпия" отечественного производства.
Известно, что испытание противодронного ружья состоялось в зоне специальной военной операции в окрестностях Донецка, и для мероприятия был использован беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Pro, являющийся одной из самых распространённых моделей БПЛА на российско-украинском фронте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей