Asia Times: бои за контроль над Артемовском стали началом конца для Киева
2023-03-07 15:34
Издание Asia Times рассказало о последствиях поражения украинской армии в Артемовске.
Во вторник вечером колумнист газеты Asia Times Брэндон Вайхерт публично заявил, что исход российской спецоперации в Украине будет зависеть от успеха армии РФ в Артемовске. При этом Вайхерт выразил уверенность, что уже сейчас бои за контроль над Артемовском являются началом конца для действующей в Киеве власти.
По мнению Брэндона Вайхерта, войска Украины катастрофически истощены и испытывают так называемый снарядный голод из-за проблем с поставками западных боеприпасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей