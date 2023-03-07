Издание Asia Times рассказало о последствиях поражения украинской армии в Артемовске.

Во вторник вечером колумнист газеты Asia Times Брэндон Вайхерт публично заявил, что исход российской спецоперации в Украине будет зависеть от успеха армии РФ в Артемовске. При этом Вайхерт выразил уверенность, что уже сейчас бои за контроль над Артемовском являются началом конца для действующей в Киеве власти.

По мнению Брэндона Вайхерта, войска Украины катастрофически истощены и испытывают так называемый снарядный голод из-за проблем с поставками западных боеприпасов.