Полиция Чехии расследует кражу лошади Кадырова стоимостью $19 тысяч

Чешские полицейские начали расследование после пропажи принадлежащего Рамзану Кадырову скакуна.

7 марта журналисты новостного агентства "novinky. cz." опубликовали сведения о том, что в чешском населённом пункте Литомержице был украден шестнадцатилетний породистый скакун по кличке Зазу, который ранее был признан имуществом главы Чечни Рамзана Кадырова и внесён в санкционный список.

Примечательно, что стоимость лошади Кадырова оценивается в 400 тысяч чешских крон, что эквивалентно примерно девятнадцати тысячам долларов.