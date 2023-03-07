Полиция Чехии расследует кражу лошади Кадырова стоимостью $19 тысяч
Чешские полицейские начали расследование после пропажи принадлежащего Рамзану Кадырову скакуна.
7 марта журналисты новостного агентства "novinky. cz." опубликовали сведения о том, что в чешском населённом пункте Литомержице был украден шестнадцатилетний породистый скакун по кличке Зазу, который ранее был признан имуществом главы Чечни Рамзана Кадырова и внесён в санкционный список.
Примечательно, что стоимость лошади Кадырова оценивается в 400 тысяч чешских крон, что эквивалентно примерно девятнадцати тысячам долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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