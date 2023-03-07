КГБ Беларуси показал кадры задержания диверсанта после ЧП в Мачулищах
По государственному белорусскому телевидению были обнародованы видеокадры задержания диверсанта, который пытался совершить теракт на аэродроме под Минском.
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь обнародовал видеозапись задержания и допроса диверсанта с украинским паспортом, который ответственен за совершение террористического акта на аэродроме Мачулищи, где атаке подвергся российский самолёт А-50.
На видео показано, как сотрудники КГБ задерживают преступника, после чего начинается допрос, в рамках которого мужчина признался в наличии у него паспорта Украины. По словам опрошенного, он прибыл в Беларусь с территории России и попытался осуществить теракт по заданию СБУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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