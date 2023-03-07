КГБ Беларуси показал кадры задержания диверсанта после ЧП в Мачулищах

По государственному белорусскому телевидению были обнародованы видеокадры задержания диверсанта, который пытался совершить теракт на аэродроме под Минском.

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь обнародовал видеозапись задержания и допроса диверсанта с украинским паспортом, который ответственен за совершение террористического акта на аэродроме Мачулищи, где атаке подвергся российский самолёт А-50.

На видео показано, как сотрудники КГБ задерживают преступника, после чего начинается допрос, в рамках которого мужчина признался в наличии у него паспорта Украины. По словам опрошенного, он прибыл в Беларусь с территории России и попытался осуществить теракт по заданию СБУ.