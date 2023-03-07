МИД Украины: Киев проигнорирует оскорбление Зеленского со стороны Лукашенко

В МИД Украины заявили, что не станут отвечать на оскорбления в адрес Владимира Зеленского со стороны президента Беларуси.

Пресс-служба украинского Министерства иностранных дел уведомляет, что ведомство не намерено отвечать на оскорбления Александра Лукашенко в адрес Владимира Зеленского, поскольку в администрации Киева расценивают новые заявления белорусского президента как "акт бессилия".

Известно, что 7 марта Лукашенко назвал Зеленского "гнидой", отметив, что тот отдал приказ о совершении террористического акта на территории аэродрома Мачулищи под Минском, где пострадал российский самолёт А-50.