МИД Украины: Киев проигнорирует оскорбление Зеленского со стороны Лукашенко
В МИД Украины заявили, что не станут отвечать на оскорбления в адрес Владимира Зеленского со стороны президента Беларуси.
Пресс-служба украинского Министерства иностранных дел уведомляет, что ведомство не намерено отвечать на оскорбления Александра Лукашенко в адрес Владимира Зеленского, поскольку в администрации Киева расценивают новые заявления белорусского президента как "акт бессилия".
Известно, что 7 марта Лукашенко назвал Зеленского "гнидой", отметив, что тот отдал приказ о совершении террористического акта на территории аэродрома Мачулищи под Минском, где пострадал российский самолёт А-50.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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