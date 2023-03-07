МО РФ: с подконтрольных Киеву территорий возвращены 90 солдат России

В Минобороны России сообщили об освобождении девяноста российских военнопленных.

Вечером вторника Министерство обороны России опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого уведомило общественность о том, что 7 марта с подконтрольных украинским войскам территорий в зоне проведения спецоперации были возвращены девяносто российских военнопленных.

По данным Минобороны, находящиеся в плену у ВСУ украинские солдаты были в смертельной опасности, но в результате переговоров смогли вернуться на родину.