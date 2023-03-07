NYT: подрыв «Северных потоков» осуществила проукраинская группировка

Издание New York Times утверждает, что некая поддерживающая Киев группировка ответственна за взрыв на "Северных потоках".

Журналисты американской газеты The New York Times утверждает, что официальные правительственные лица Соединённых Штатов ознакомились с новыми данными национальной разведки, которые свидетельствуют о том, что за диверсией на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка, поскольку Киев больше всех заинтересован в подрыве российских газопроводов.

Примечательно, что ранее журналист Сеймур Херш обвинил водолазов США в том, что в июне 2022 года они заминировали "Северные потоки", после чего бомбу активировали спецслужбы Норвегии.