В КГБ Беларуси заявили о наличии доказательств причастности СБУ к атаке на самолет А-50
Белорусский КГБ сообщил об установлении причастности СБУ к попытке теракта в отношении самолета ДРЛО А-50
В ходе оперативных мероприятий удалось установить причастность руководства и оперативного состава СБУ к терактам на объекты, дислоцированные на военном аэродроме Мачулищи. Об этом заявил замглавы следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.
"Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины граждан для совершения терактов на территории иностранных государств. Установлены каналы доставки и эвакуации", - сказал он.
По словам Бычека к подготовке к нападению причастны также агентуры Польши, набранные из числа так называемых "беглых" политэмигрантов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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