Американское здание The New York Times рассказало о подозрениях в причастности проукраинской группировки в совершении терактов на нитках газопровода «Северный поток»

Инцидент в акватории Балтийского моря, приведший к выходу из строя части российской газотранспортной системы произошел в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин высказал мнение о причастности "англо-саксов" к терактам.

The New York Times со ссылкой на неназванного источника, имеющего доступ к разведданным США сообщило, что в организации взрыва прослеживается «украинский след».

По словам собеседника издания к подрыву газопровода может быть причастна группировка, состоящая из россиян и украинцев. При этом отмечается, что граждане США и Великобритании в терактах участия не принимали.

В свою очередь официальные лица США заявили, что доказательств участия России в терактах нет.

The New York Times подчеркивает, что если причастность Украины к подрыву газопровода будет доказано, то это подорвет взаимоотношения Киева и Берлина и снизит поддержку немецкой общественности.