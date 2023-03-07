La Repubblica: США видят Урсулу фон дер Ляйен на посту главы НАТО

Издание La Repubblica в своей публикации высказало мнение, США видят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на посту генсека НАТО

В настоящий момент Североатлантический альянс возглавляет Йенс Столтенберг, но его полномочия истекают в сентябре 2023 года. По мнению La Repubblica, США видят Урсулу фон дер Ляйен в роли будущего генсека НАТО.

По мнению издания, в ходе своего визита в США и Канаду, который состоится 7 марта, глава Еврокомиссии в том числе обсудит и свои "карьерные перспективы" в альянсе.

La Repubblica предположило, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, США предложат продлить полномочия Столтенберга на год, чтобы фон дер Ляйен закончила свои пятилетние полномочия в качестве главы Еврокомиссии.