La Repubblica: США видят Урсулу фон дер Ляйен на посту главы НАТО
2023-03-07 20:35
Издание La Repubblica в своей публикации высказало мнение, США видят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на посту генсека НАТО
В настоящий момент Североатлантический альянс возглавляет Йенс Столтенберг, но его полномочия истекают в сентябре 2023 года. По мнению La Repubblica, США видят Урсулу фон дер Ляйен в роли будущего генсека НАТО.
По мнению издания, в ходе своего визита в США и Канаду, который состоится 7 марта, глава Еврокомиссии в том числе обсудит и свои "карьерные перспективы" в альянсе.
La Repubblica предположило, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, США предложат продлить полномочия Столтенберга на год, чтобы фон дер Ляйен закончила свои пятилетние полномочия в качестве главы Еврокомиссии.
Опубликовано: Максим Алексеев