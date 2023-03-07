Госкомвоенпром Беларуси провёл испытание новой ракеты для ЗРК «Бук-МБ2»
2023-03-07 20:44
В Беларуси испытали ракету для зенитно-ракетного комплекса "Бук" отечевтенного производства.
Вечером 7 марта Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь опубликовал пресс-релиз, согласно которому в стране прошли предварительные испытания управляемой ракеты 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2", который был разработан белорусскими военными инженерами.
В Госкомвоенпроме отметили, что испытания признаны успешными, поскольку данная ракета смогла поразить все воздушные цели, которыми являлись беспилотники.
Опубликовано: Ткачёв Андрей