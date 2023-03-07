Два военных самолета столкнулись в воздухе возле Рима

Два итальянских военно-учебных самолета столкнулись в воздухе во время учений в Гуидонии Монтечелио к северо-востоку от Рима. Оба пилота погибли.

Точные причины происшествия неизвестны. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразил соболезнования семьям погибших пилотов от имени правительства.

Во вторник два итальянских четырехместных одномоторных самолета Siai Marchetti U-208 столкнулись возле военного аэродрома в Гуидонии Монтечелио недалеко от Рима. Эти сверхлегкие самолеты используются итальянской армией для обучения пилотов.

По предварительной информации, после столкновения один самолет рухнул на землю возле Виа Лонгарина, а другой упал улицу, возможно, на припаркованные автомобили. Погибшими были подполковник Джузеппе Чиприано и майор Марко Манегелло. О других пострадавших не сообщается.

Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что пилоты, вероятно, хотели избежать падения на здания, чтобы не вызвать больше смертей. Однако точные причины столкновения самолетов неизвестны.