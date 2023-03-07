Die Zeit: следствие ФРГ нашло судно, причастное к подрыву «Северных потоков»

Немецкие правоохранители выявили корабль, который предположительно имеет отношение к подрыву российских газопроводов в Балтийском море.

Журналисты немецкой газеты Die Zeit уведомляют, что следователи из Германии установили корабль, который с высокой долей вероятности имеет прямое отношение к совершению диверсии на "Северных потоках". По данным правоохранителей ФРГ, судно было арендовано у Польши.

Также в ведомстве отметили, что корабль принадлежал фирме, находящейся в собственности у правительства Украины, что может свидетельствовать о причастности Киева к террористическому акту на трубопроводах North Stream.

Примечательно, что ранее тем же вечером американская газета The New York Times выпустила крайне похожий материал, где со ссылкой на разведку США обвиняет Украину в диверсии на "Северных потоках".