В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водомёты на акции протеста у здания парламента Грузии

Грузинские СМИ сообщают, что в столице Грузии Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водомёты против участников акции протеста у здания парламента страны.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются зачистить от митингующих улицу возле парламента, применяя слезоточивый газ и водомёты.

Сообщается о пострадавших, медики оказывают им всю необходимую помощь.

По оценкам СМИ, на данный момент перед зданием парламента Грузии собрались примерно 10 000 граждан, выступающих против принятого в первом чтении законопроекта об иностранных агентах.