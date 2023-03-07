Неизвестные украли жеребца из конюшни Кадырова в Чехии

Из конюшни недалеко от Роуднице-над-Лабем в Чехии неизвестные преступники украли чистокровную лошадь стоимостью почти 400 000 крон (около 20 тысяч евро).

Владельцем лошади является Рамзан Кадыров, подтвердили в министерстве финансов Чехии, сообщает портал Idnes.cz.

Полиция сообщила, что лошадь исчезла из конюшни вечером в пятницу, 3 марта. Преступник снял цепь с двери стойла и забрал жеребца. У Зазу, 16-летнего гнедого коня, на лбу есть характерная маленькая белая звезда. Правая задняя нога ниже скакательного сустава также окрашена в белый цвет. Полиция обратилась в соцсети за помощью в поиске преступников и лошади.

Конюшня Кадырова Darhorse была зарегистрирована в Чешском жокей-клубе в 2012 году. Два года спустя после вступления в силу санкций ЕС, министерство финансов Чехии ограничило денежные потоки Darhorse.

Отраслевой портал Jezdzi.cz сообщил, что Зазу участвовал в 36 скачках, девять раз побеждал и заработал более 1,2 млн евро, но из-за санкций Кадыров никак не мог распорядиться лошадью.