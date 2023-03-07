Улюкаев раскрыл подробности своей жизни после выхода из тюрьмы

Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, как получает удовольствие от жизни после освобождения из тюрьмы.

7 марта бывший глава российского Министерства экономического развития Алексей Улюкаев публично заявил, что получает удовольствие от жизни после выхода из тюрьмы, живя обычной жизнью среди обычных людей. По словам Улюкаева, ему неожиданно для себя понравилось заниматься простыми житейскими делами, которых он избегал, будучи политиком.

Известно, что в 2017 году Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам тюремного заключения и штрафу в размере 130 миллионов российских рублей за получение взятки от гендиректора "Роснефти" Игоря Сечина, сумма которой составляет $2 миллиона.