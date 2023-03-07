Zeit: следственные органы ФРГ объяснили причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Издание Zeit рассказало о выводах, которые сделали немецкие следственные органы по поводу подрыва «Северных потоков».

Следствие считает, что взрывчатку под газопроводы подложила группа, состоявшая из капитана судна, двух водолазов и двух их помощников, а также женщины-врача.

Немецким следователям удалось выяснить, что судно, на котором приплыла группа, могло быть арендовано в Польше украинской компанией.

Сообщается, что на корабле нашли следы взрывчатки, однако заказчики подрыва «Северных потоков» пока не установлены.