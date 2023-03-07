Швеция отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО
2023-03-07 22:08
После вступления в НАТО Швеция не собирается размещать на своей территории ядерное оружие.
Об этом рассказал глава шведского МИД Тобиас Билльстрем в ответ на вопрос журналиста издания Dagens Nyheter.
Билльстрем сообщил, что Швеция будет придерживаться той же позиции, что и другие страны северной Европы.
Он напомнил, что Дания и Норвегия также не размещают у себя ядерное оружие. То же касается и размещения в Швеции военных баз НАТО в мирное время.
Опубликовано: Светлана Репина