Швеция отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

После вступления в НАТО Швеция не собирается размещать на своей территории ядерное оружие.

Об этом рассказал глава шведского МИД Тобиас Билльстрем в ответ на вопрос журналиста издания Dagens Nyheter.

Билльстрем сообщил, что Швеция будет придерживаться той же позиции, что и другие страны северной Европы.

Он напомнил, что Дания и Норвегия также не размещают у себя ядерное оружие. То же касается и размещения в Швеции военных баз НАТО в мирное время.