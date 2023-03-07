Белый дом пригрозил американцам гибелью в случае прекращения поддержки Украины

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прекращение поддержки Украины со стороны США приведет к трагическим последствиям.

Он отметил, что в этом случае количество человеческих жертв, в том числе среди американцев, возрастет.

Кирби также указал на материальные потери, которые увеличатся при отказе Соединенных Штатов от помощи Украине.

По его мнению, прекращение поддержки обойдется значительно дороже, чем обходится сейчас поддержка украинских военных на поле боя.