Сообщается, что последний сбой в работе Twitter был вызван ошибкой одного инженера

Один сотрудник говорит, что платформа настолько хрупкая, что "все ломается", если инженеры что-то меняют.

Инженер по надежности сайта, которому было поручено закрыть бесплатный доступ к API Twitter, внес "плохое изменение конфигурации", которое "в основном нарушило API Twitter", - сообщил Platformer со слов нынешнего сотрудника.

В понедельник пользователи Twitter столкнулись с сообщением об ошибке при попытке просмотреть ссылки или фотографии. Twitter объяснил проблему "внутренними изменениями", которые привели к "непреднамеренным последствиям".

Представители Twitter не сразу ответили на запрос Insider о комментариях, сделанный в нерабочее время в США.

Владелец Twitter Илон Маск прокомментировал сбой в понедельник в твите, опубликованном после того, как социальная сеть была восстановлена и запущена. В ответе инвестору Марку АндреессенуМаск сказал: "Небольшое изменение API имело серьезные последствия. Стек кода чрезвычайно хрупок без всякой уважительной причины. В конечном счете потребуется полное переписывание ".

Один сотрудник сказал Platformer: "В Twitter 1.0 так много технических задолженностей, что, если вы внесете изменения прямо сейчас, все рухнет".

По данным Platformer, волна увольнений в Twitter привела к тому, что в компании осталось менее 550 штатных инженеров. Маск сократил численность персонала Twitter на тысячи человек с тех пор, как завершил сделку по приобретению компании в октябре.