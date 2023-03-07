В сети появились кадры попадания коктейлей Молотова в полицию Тбилиси
2023-03-07 22:58
В интернете начали появляться видеозаписи столкновений протестующих с полицией в Грузии.
На протестах в Грузии из толпы недовольных в сторону полиции начали бросать коктейли с зажигательной смесью.
Кадры происходящего уже начали распространяться в различных новостных телеграм-каналах. Мы же не остаемся в стороне и также показываем вам, что происходит в Тбилиси.
На видеозаписи видно, как в сотрудников полиции прилетают бутылки с коктейлями Молотова.
Опубликовано: Николай Скира