В сети появились кадры попадания коктейлей Молотова в полицию Тбилиси

В интернете начали появляться видеозаписи столкновений протестующих с полицией в Грузии.

На протестах в Грузии из толпы недовольных в сторону полиции начали бросать коктейли с зажигательной смесью.

Кадры происходящего уже начали распространяться в различных новостных телеграм-каналах. Мы же не остаемся в стороне и также показываем вам, что происходит в Тбилиси.

На видеозаписи видно, как в сотрудников полиции прилетают бутылки с коктейлями Молотова.