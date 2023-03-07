В Москве эвакуировали людей с остановившегося колеса обозрения
2023-03-07 23:11
В российской столице на ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», на котором были люди.
По информации «Москва 24», на данный момент все посетители эвакуированы с аттракциона.
Сообщается, что причиной приостановки колеса обозрения стал снег, попавший на датчик безопасности.
Эвакуация людей заняла около часа, пострадавших нет. Пассажиров снимали в режиме ручного прокручивания, а затем им вручили подарки.
Опубликовано: Светлана Репина