В Москве эвакуировали людей с остановившегося колеса обозрения

В российской столице на ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», на котором были люди.

По информации «Москва 24», на данный момент все посетители эвакуированы с аттракциона.

Сообщается, что причиной приостановки колеса обозрения стал снег, попавший на датчик безопасности.

Эвакуация людей заняла около часа, пострадавших нет. Пассажиров снимали в режиме ручного прокручивания, а затем им вручили подарки.