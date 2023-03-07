Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала выполнить их требования

В Грузии проходят масштабные протесты против принятия закона об иноагентов. На улицах Тбилиси произошли столкновения протестующих с полицией.

Президент страны Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в рабочей поездке в США, отложила все свои встречи в Нью-Йорке.

Она записала видеообращение к грузинским гражданам, в котором поддержала протестующих и пообещала упразднить данный закон.

Зурабишвили напомнила, что с самого начала собиралась наложить вето на этот закон и не изменила своего мнения.