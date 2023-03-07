Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала выполнить их требования
2023-03-07 23:34
В Грузии проходят масштабные протесты против принятия закона об иноагентов. На улицах Тбилиси произошли столкновения протестующих с полицией.
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в рабочей поездке в США, отложила все свои встречи в Нью-Йорке.
Она записала видеообращение к грузинским гражданам, в котором поддержала протестующих и пообещала упразднить данный закон.
Зурабишвили напомнила, что с самого начала собиралась наложить вето на этот закон и не изменила своего мнения.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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