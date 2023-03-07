Протестующие в Тбилиси прорвали баррикады и ворвались в здание парламента
2023-03-07 23:37
В Тбилиси массовые протесты повторяют события, происходившие ранее в Капитолии США.
Протесты в столице Грузии продолжают набирать обороны. Происходящее все больше походит на штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
Как и в случае с Соединенными Штатами, толпа недовольных прорвалась сквозь оцепление и вошла в здание. Грузины уже сломали баррикады и прорвались в парламент.
Опубликовано: Николай Скира
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Светлана Репина
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