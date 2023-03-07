В Иллинойсе женщина нашла в доме тело своего мужа через восемь месяцев после его исчезновения

27 апреля 2022 года житель города Троя в Иллинойсе Ричард Мэдж позвонил жене Дженнифер и сказал, что собирается уйти с работы пораньше.

Когда женщина вернулась домой, она увидела машину мужа, но самого его нигде не было. Дженнифер обратилась в полицию, дом обыскали, но никого не нашли.

Полицейские указали в отчете, что в доме находилось много хлама, поэтому поиски были сильно затруднены.

Со временем стало очевидно, что от дома исходит неприятный запах. В итоге Дженнифер нашла тело супруга внутри. Вскрытие показало, что он покончил с собой.