В Иллинойсе женщина нашла в доме тело своего мужа через восемь месяцев после его исчезновения
27 апреля 2022 года житель города Троя в Иллинойсе Ричард Мэдж позвонил жене Дженнифер и сказал, что собирается уйти с работы пораньше.
Когда женщина вернулась домой, она увидела машину мужа, но самого его нигде не было. Дженнифер обратилась в полицию, дом обыскали, но никого не нашли.
Полицейские указали в отчете, что в доме находилось много хлама, поэтому поиски были сильно затруднены.
Со временем стало очевидно, что от дома исходит неприятный запах. В итоге Дженнифер нашла тело супруга внутри. Вскрытие показало, что он покончил с собой.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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