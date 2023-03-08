Французы в шестой раз устроили общенациональную забастовку против пенсионной реформы

По информации BBC News, во Франции началась очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы.

Протестные акции против повышения пенсионного возраста проходят в стране уже в шестой раз, но нынешние демонстрации могут стать наиболее масштабными.

Сообщается, что принять участие в протестах планируют 1,1-1,4 млн французов, в разных городах страны пройдет около 260 акций.

Уже сейчас протестующие блокируют входы на нефтеперерабатывающие предприятия, работу железных дорог, метро, в стране не работают школы.