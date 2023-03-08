Sputnik Грузия: протестующие в Тбилиси почти прорвались в парламент

Sputnik Грузия сообщает, что участникам протестов в Тбилиси удалось прорвать заграждения, установленные у входа в парламент.

По информации издания, митингующие уже прошли во внутренний двор здания парламентам, полиция пытается выгнать их при помощи струй воды.

Тем временем ТАСС информирует, что нового грузинского омбудсмена Левана Иоселаиани забросали яйцами. Он занимает эту должность всего несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Грузии начались протесты против закона об иноагентах, который 7 марта большинством голосов принял парламент страны.