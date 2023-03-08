Экс-разведчик США Риттер: Путин подробно рассказал о будущем Украины
2023-03-08 00:55
Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер объяснил, почему важно слушать Владимира Путина.
Он отметил, что российский президент четко назвал основные моменты, связанные с будущим Украины.
Ссылаясь на слова Путина, Риттер напомнил, что российская оборонная промышленность работает на максимальной мощности, поскольку страна участвует в конфликте.
Он уточнил, что Путин пообещал защитить людей и отодвинуть угрозу от границ РФ на то расстояние, которое способны покрывать ракеты ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина