Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер объяснил, почему важно слушать Владимира Путина.

Он отметил, что российский президент четко назвал основные моменты, связанные с будущим Украины.

Ссылаясь на слова Путина, Риттер напомнил, что российская оборонная промышленность работает на максимальной мощности, поскольку страна участвует в конфликте.

Он уточнил, что Путин пообещал защитить людей и отодвинуть угрозу от границ РФ на то расстояние, которое способны покрывать ракеты ВСУ.