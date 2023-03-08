Урожайные томаты для теплиц, теперь многие сажают именно их

Дачники огородники стараются закупать семена пораньше, не перед самой посадкой.

Дон Жуан, томат не требует особого внимания, растут будто сами по себе. Раннеспелый, собирать спелые плоды начинают на 90-100 день от всходов.

Вырастают компактные кустики, очень урожайные, на одной кисти висит до 6-7 плодов, усыпаны с верху до низу огромными кистями. Помидоры имеют необычный цвет, очень привлекательные, неспелые плоды напоминают маленькие арбузики, по мере созревания становятся малиново-розовыми с жёлтыми штрихами, полосками, мякоть розового цвета, вкус изысканный кисло-сладкий.

Плоды достаточно сочные, пойдут для сока и вяления, можно есть свежими.

Вельможа, многим нравятся крупные сердцевидные помидоры, которых бывает большое количество, все плоды формируются примерно одного размера, независимо от того завязались они на первой кисти или на последней. Плоды долго висят на ветке, не теряя при этом вкуса и не портясь.

Благовест, урожайный, скороспелый сорт, лучше выращивать в теплице, в открытом грунте не даст обильного урожая. По истечении 12 недель появляются первые плоды. Эти помидоры идеальны для консервации, так имеют характерный сладкий вкус с кислинкой, цвет томатов яркий, красный, форма округлая, а поверхность гладкая. Плохо реагирует на чрезмерную влажность, помидоры лопаются, а при недостатке воды завязи осыпаются.