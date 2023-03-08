«Москвич» опубликовал цены на новые кроссоверы и электрокары

Автозавод «Москвич» обнародовал информацию о ценах всех моделей, которые выпускаются на предприятии.

Так, бензиновый кроссовер «Москвич 3» в единственной доступной комплектации обойдется в 1,97 млн рублей с МКПП и в 2,035 млн рублей – с вариатором.

Электрокар «Москвич 3е» с панорамной крышей, камерами кругового обзора и светодиодной оптикой предлагается покупателям за 3,5 млн рублей.

С 3 марта автомобили «Москвич» продаются в дилерских точках в 23 российских городах, всего работает 52 пункта продаж и техобслуживания.