Жюри WWCOTY выбрало лучший женский автомобиль 2023 года

В рамках конкурса WWCOTY 63 представительницы СМИ выбрали лучший женский автомобиль нынешнего года.

Журналистки из 45 стран мира тестировали различные автомобили, чтобы выбрать из них лучший для женщин.

Среди претендентов были Jeep Avenger, Citroën C5 X, Nissan X-Trail, Ford Ranger, Audi RS 3, а победителем конкурса оказался внедорожник Kia Niro.

Автомобиль доступен в гибридной, плагин-гибридной и электрической версиях. Эту же машину признали «Лучшим городским автомобилем».