В Тбилиси полиция массово задерживает протестующих

Грузинская полиция разогнала митингующих у здания парламента, после чего начала задерживать участников протестной акции.

Многие митингующие оказывают активное сопротивление полицейским, все эти события транслируются в прямом эфире местного телевидения.

Ранее сообщалось, что протестующие забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью и пытались прорваться в здание парламента.

Причиной протестов стал закон об иноагентах, принятый грузинским парламентом. Президент Страны Салолме Зурабишвили пообещала наложить вето на этот закон.