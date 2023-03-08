В Тбилиси полиция массово задерживает протестующих
2023-03-08 01:30
Грузинская полиция разогнала митингующих у здания парламента, после чего начала задерживать участников протестной акции.
Многие митингующие оказывают активное сопротивление полицейским, все эти события транслируются в прямом эфире местного телевидения.
Ранее сообщалось, что протестующие забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью и пытались прорваться в здание парламента.
Причиной протестов стал закон об иноагентах, принятый грузинским парламентом. Президент Страны Салолме Зурабишвили пообещала наложить вето на этот закон.
Опубликовано: Светлана Репина