NBC: Нед Прайс уходит с поста главы пресс-службы Госдепартамента США

По информации NBC News, руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс уходит с этой работы.

Причина заключается в переходе Прайса на более высокую должность, где будет тесно контактировать с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Сам Прайс считает, что оказался на данной должности случайно, из-за череды определенных обстоятельств.

Он также рассказал, что в работе его все устаивало. В свое время Нед Прайс был представителем в ЦРУ, Совете нацбезопасности США, в администрации Барака Обамы.