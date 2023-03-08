Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк прокомментировал материал The New York Times о причастности проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков».

Блэк отметил, что Россия не могла совершить такую диверсию, а страны НАТО не пошли бы на это без одобрения США.

Из этого сенатор делает вывод, что за подрывом газопроводов стоит Вашингтон, который занимает доминирующую позицию в альянсе.

Ранее появились данные о том, что к подрыву «Северных потоков» могли быть причастны проукраинские силы.