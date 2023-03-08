Композитор Дога предложил объединить Молдову с Румынией
2023-03-08 02:18
Советский композитор Евгений Дога заявил, что Молдову следует присоединить к Румынии, тем более, что это можно сделать за два часа.
Он также заявил, что использование русского языка на территории Молдовы нужно полностью запретить.
По мнению композитора, из-за кремлевской пропаганды большинство жителей Молдовы говорят на русском языке.
Еще одно предложение Доги заключается в выводе российских войск из Приднестровья, поскольку они оскверняют эти земли.
Опубликовано: Светлана Репина