Советский композитор Евгений Дога заявил, что Молдову следует присоединить к Румынии, тем более, что это можно сделать за два часа.

Он также заявил, что использование русского языка на территории Молдовы нужно полностью запретить.

По мнению композитора, из-за кремлевской пропаганды большинство жителей Молдовы говорят на русском языке.

Еще одно предложение Доги заключается в выводе российских войск из Приднестровья, поскольку они оскверняют эти земли.