ZDF: Германия не в состоянии выполнить обязательства перед НАТО из-за проблем с танками Leopard

Из-за частых неисправностей в танках Leopard Германия не может выполнить свои обязательтва перед НАТО.

К концу нынешнего года Германия должна была передать Североатлантическому альянсу 30 танков Leopard.

Но на данный момент известно, что половина танков неисправна, и только 14 военных машин находятся в хорошем состоянии.

Между тем Чехия намерена купить в Швейцарии танки Leopard, произведенные в свое время в Германии.