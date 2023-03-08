ZDF: Германия не в состоянии выполнить обязательства перед НАТО из-за проблем с танками Leopard
2023-03-08 02:50
Из-за частых неисправностей в танках Leopard Германия не может выполнить свои обязательтва перед НАТО.
К концу нынешнего года Германия должна была передать Североатлантическому альянсу 30 танков Leopard.
Но на данный момент известно, что половина танков неисправна, и только 14 военных машин находятся в хорошем состоянии.
Между тем Чехия намерена купить в Швейцарии танки Leopard, произведенные в свое время в Германии.
Опубликовано: Светлана Репина