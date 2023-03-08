В Германии четверть предприятий планирует перемещение в другую страну
2023-03-08 02:59
Согласно секретному документу Еврокомиссии, 25% производств в Германии рассматривают возможность перемещения в другие страны.
Проблема заключается в энергетическом кризисе и высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Украине и разрыва отношений с Россией.
В таких условиях предприятия заинтересованы в релокации в страны, в которых энергия обходится дешевле.
По мнению аналитиков, в случае существенного похолодания энергетический кризис в Германии усугубится.
Опубликовано: Светлана Репина