В Белом доме назвали TikTok угрозой национальной безопасности США
2023-03-08 03:24
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что соцсеть TikTok несет угрозу для США.
Он отметил, что у американских властей имеется серьезная озабоченность по поводу последствий использования данного приложения.
Кирби считает эту озабоченность вполне оправданной и обоснованной. Он напомнил, что TikTok запрещено использовать на правительственных устройствах.
Ранее о беспокойстве по поводу популярности TikTok в Соединенных Штатах говорил глава ЦРУ Уильям Бернс.
Опубликовано: Светлана Репина