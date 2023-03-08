В Белом доме назвали TikTok угрозой национальной безопасности США

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что соцсеть TikTok несет угрозу для США.

Он отметил, что у американских властей имеется серьезная озабоченность по поводу последствий использования данного приложения.

Кирби считает эту озабоченность вполне оправданной и обоснованной. Он напомнил, что TikTok запрещено использовать на правительственных устройствах.

Ранее о беспокойстве по поводу популярности TikTok в Соединенных Штатах говорил глава ЦРУ Уильям Бернс.