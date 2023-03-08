МИД Украины решил не отвечать на «акт бессилия» Лукашенко и оскорбления в адрес Зеленского
2023-03-08 03:37
Представитель украинского МИД Олег Николаенко озвучил позицию ведомства по поводу заявлений Александра Лукашенко.
Президент Беларуси назвал украинского коллегу «просто гнидой», обвинив Украину в попытках втянуть белорусский народ в войну, а также в атаке на военные самолет в Мачулищах.
В ответ Николаенко заявил, что такие высказывания расцениваются как акт бессилия, и будут оставлены без ответа.
Заявления Лукашенко он назвал грубым персональным выпадом в адрес президента Украины.
Опубликовано: Светлана Репина