МИД Украины решил не отвечать на «акт бессилия» Лукашенко и оскорбления в адрес Зеленского

Представитель украинского МИД Олег Николаенко озвучил позицию ведомства по поводу заявлений Александра Лукашенко.

Президент Беларуси назвал украинского коллегу «просто гнидой», обвинив Украину в попытках втянуть белорусский народ в войну, а также в атаке на военные самолет в Мачулищах.

В ответ Николаенко заявил, что такие высказывания расцениваются как акт бессилия, и будут оставлены без ответа.

Заявления Лукашенко он назвал грубым персональным выпадом в адрес президента Украины.