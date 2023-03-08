Венгрия увеличила стоимость хранения сербского газа в шесть раз

Глава компании «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил, что стоимость хранения газа для Сербии в венгерских подземных хранилищах возросла в шесть раз.

Он отметил, что Сербия располагает 296 млн кубометров газа в хранилище «Банатский Двор», оттуда энергоноситель не использовался.

Баятович отметил, что у Сербии есть возможность увеличить мощность данного хранилища с нынешних 550 млн кубометров до 750 млн кубометров.

Он подчеркнул, что наилучшим решением данного вопроса было бы хранение запасов газа в своей стране.