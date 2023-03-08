Die Welt: Германию ждут серьезные проблемы в дорожном строительстве из-за отсутствия российской нефти
Издание Die Welt пишет, что у Германии возникнут проблемы с дорожным строительством из-за прекращения поставок нефти из России.
По информации издания, это уже привело к прекращению производства битума на предприятии PCK Raffinerie в Шведте и на заводе в Лойне в Саксонии.
Это означает, что цены на строительные материалы будут расти, что неизбежно повлияет на стоимость дорожного строительства.
На завод в Raffinerie сейчас поступает нефть, доставленная по морю, но она не подходит для производства качественного битума. При этом производство асфальта без битума невозможно.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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