Резников: Украина собирается использовать самолеты как средство ПВО

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что страна планирует использовать самолеты в качестве элементов противовоздушной обороны.

Он отметил, что Украине необходимы самолеты, которые могут справляться с такой задачей, а в случае необходимости наносить удары по целям на земле.

Резников пояснил, что самолет должен увидеть и поразить вражеские летательные аппараты, сбивать баллистические и крылатые ракеты.

Он уточнил, что с США обсуждался вопрос поставки самолетов А-10 Thunderbolt, но эти штурмовики не распознают цели на значительном расстоянии.