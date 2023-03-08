Резников: Украина собирается использовать самолеты как средство ПВО
Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что страна планирует использовать самолеты в качестве элементов противовоздушной обороны.
Он отметил, что Украине необходимы самолеты, которые могут справляться с такой задачей, а в случае необходимости наносить удары по целям на земле.
Резников пояснил, что самолет должен увидеть и поразить вражеские летательные аппараты, сбивать баллистические и крылатые ракеты.
Он уточнил, что с США обсуждался вопрос поставки самолетов А-10 Thunderbolt, но эти штурмовики не распознают цели на значительном расстоянии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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