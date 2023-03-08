Сотрудница Daily Mail Сью Рид рассказала, что в России нет дефицита продуктов в магазинах, несмотря на санкции. Тем временем британцы вынуждены мириться с растущими ценами и долгими поисками нужных товаров.

Рид предполагает, что се это указывает на низкую эффективность санкций, которые водятся западными странами.

Журналистка отмечает, что в британских магазинах сложно купить помидоры, листовой салат, огурцы.

Она уточнила, то фермеры стараются экономить дорогую электроэнергию, а это негативно отражается на урожайности.