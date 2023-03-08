В Мид Украины отреагировали на оскорбления Лукашенко в адрес Зеленского

Белорусский президент назвал Владимира Зеленского "просто гнидой". Отвечать на грубость в МИД Украины отказались.

Официального ответа на выпад Лукашенко от МИД Украины не последовало.

Однако представитель министерства Олег Николаенко дал комментарий словам белорусского лидера, назвав их "актом бессилия".

Ранее Александр Лукашенко оскорбил Владимира Зеленского в связи с терактом, который готовился украинцами против российского самолета на аэродроме Мачулищи.