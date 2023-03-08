США: «Северные потоки» предположительно были взорваны проукраинской группировкой
Об этом сообщили в издании The New York Times. Согласно источнику американская разведка предположила, что взрывы на трубопроводах организовала группировка, поддерживающая интересы Украины.
Диверсия на "Северных потоках" - дело рук "противников Владимира Путина". Так считает автор статьи, опубликованной в иностранном издании.
Вместе с тем информация о руководителях теракта и членах группировки не сообщается.
Однако обозреватель выражает уверенность в том, что причастными могут быть лица, связанные с украинскими властями.
Взрывчатка была установлена опытными водолазами, которые не состоят в армии или в спецслужбах.
По версии The New York Times, среди участников диверсии также не было граждан Великобритании, США или России.
Далее журналист издания разъяснил, что любые намеки на причастность киевского режима к повреждению "Северных потоков" могут сильно ухудшить отношения Украины и Германии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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