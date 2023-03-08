Nord Stream: источники в США предполагают, что диверсию могла совершить проукраинская группировка

Новые разведывательные данные, полученные властями США и обнародованные The New York Times, говорят, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» может иметь причастность некая «проукраинская группировка».

По данным издания, власти США заявили, что у них нет доказательств того, что правительство Украины принимало непосредственное участие в операции или что участники группировки, действовали под его руководством.

Американская сторона утверждает также, что обладает обширной информацией о «виновниках нападения и их принадлежности».