Nord Stream: источники в США предполагают, что диверсию могла совершить проукраинская группировка
2023-03-08 06:43
Новые разведывательные данные, полученные властями США и обнародованные The New York Times, говорят, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» может иметь причастность некая «проукраинская группировка».
По данным издания, власти США заявили, что у них нет доказательств того, что правительство Украины принимало непосредственное участие в операции или что участники группировки, действовали под его руководством.
Американская сторона утверждает также, что обладает обширной информацией о «виновниках нападения и их принадлежности».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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